Antisémitisme : racisme envers les Juifs & Israël

Le nombre d'incidents antisémites en Grande-Bretagne a augmenté de plus d'un tiers en 2016, selon des données publiées mercredi par le Community Security Trust (CST), qui surveille les incidents antisémites et assure la sécurité des communautés juives.

Le groupe a enregistré 1 309 incidents antisémites l'année dernière, contre 960 en 2015, soit une augmentation de 36%. Le nombre record précédent était en 2014, quand 1 182 incidents ont été enregistrés.

Le chef de la direction du CST, David Delew, a déclaré : "alors que la vie juive dans ce pays reste extrêmement positive, ce niveau élevé d'antisémitisme est profondément inquiétant et semble s'aggraver. Le pire est que pour diverses raisons certains se sentent plus confiants d'exprimer leur antisémitisme en public."

Le pic d'incidents de 2014 a été attribué à la guerre de Gaza durant l'été, qui a été considéré comme un "événement déclencheur", et qui avait vu une augmentation des incidents antisémites dans toute l'Europe. Toutefois, aucun événement déclencheur de la sorte n'a été identifié pour 2016.

Au lieu de cela, selon le CST, il se peut qu'il y ait eu "un effet cumulatif d'une série d'événements et de facteurs qui, pris ensemble, ont créé une atmosphère où se produisent plus d'incidents antisémites."

Selon le Guardian, ces facteurs comprennent les attentats terroristes perpétrés en Europe, les allégations d'antisémitisme au sein du parti travailliste et l'augmentation du racisme et de la xénophobie observée après le referendum sur le Brexit, ainsi que la guerre à Gaza en 2014.

L'été dernier, le CST a résumé le premier semestre 2016 et a noté que le débat dans les medias britanniques sur l'antisémitisme au sein du parti travailliste a coïncidé avec une augmentation de 11% des incidents antisémites dans les six premiers mois de 2016.

Il y a eu 557 incidents antisémites durant cette période, contre 500 au premier semestre 2015.

Le parti travailliste a été contraint, au cours de l'année écoulée, de suspendre des dizaines de ses membres pour des propos antisémites et anti-israéliens.

Le dirigeant syndical Jeremy Corbyn lui-même a été attaqué pour avoir appelé le Hamas et le Hezbollah ses "amis", dans commentaires qu'il a ensuite rejetés après le tollé.

Les 1 309 incidents antisémites enregistrés en 2016 comprenaient 107 agressions violentes, en hausse de 29% par rapport à 2015, 65 incidents de dégâts et de profanations contre des biens juifs, et 1 006 incidents de comportement abusif, y compris des insultes verbales, graffitis et attaques sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont devenus "un outil essentiel pour des campagnes coordonnées de harcèlement, d'abus et de menaces antisémites dirigées contre des politiciens juifs et d'autres individus, perpétrées par des réseaux transnationaux d'activistes antisémites en ligne dont certains sont impliqués dans des politiques extrémistes," a déclaré le CST au Guardian.

Plus de 3/4 des incidents ont été enregistrés dans le Grand Londres et le Grand Manchester, où vivent la majorité des juifs britanniques. Dans le Grand Londres, les incidents ont augmenté de 65% par rapport à l'année précédente.

En décembre, le ministre britannique de l'intérieur, Amber Rudd, a promis des fonds totalisant 17 millions de dollars pour la protection des synagogues, des écoles, jardins d'enfants et musés juifs.

En réponse aux chiffres publiés mardi, Rudd a déclaré que le gouvernement continuerait à "faire tout notre possible pour éradiquer ces viles attaques et encourager ceux qui en font l'expérience à les dénoncer."

L'antisémitisme est "une forme déplorable de haine qui n'a absolument aucune place dans une Grande-Bretagne tolérante, ouverte et diversifiée qui fonctionne pour tout le monde," a-t-elle ajouté.