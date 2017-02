Antisémitisme : racisme envers les Juifs & Israël

Le président du comité de l'éducation de la Knesset, le député Yaakov Margi, a publié une directive au ministère de l'éducation et au département de l'éducation de Jérusalem, exigeant qu'ils fournissent une documentation précise des procédures de supervision et d'exécution du matériel éducatif utilisé dans les écoles arabes de Jérusalem, dans les écoles municipales et les écoles dirigées par l'UNRWA.

Le député Margi a publié la directive, la première de son genre jamais publié au ministère de l'éducation, à la suite d'une réunion du comité de l'éducation de la Knesset lundi. En droit, la directive du comité de l'éducation doit être respectée dans les 45 jours.

Les membres du comité ont entendu des témoignages sur l'antisémitisme et l'incitation dans les écoles arabes de la capitale lors de l'audition, y compris un rapport du centre de recherche politique du Proche Orient (CNEPR).

Selon le directeur du CNEPR, David Bedein, l'enquête de l'organisation a révélé que les livres scolaires utilisés dans les écoles arabes et de l'UNRWA étaient "remplis de diabolisation des juifs, de déni de la légitimité d'Israël et d'appels au djihad pour libérer toute la Palestine."

Le media israélien Aroutz Sheva publie régulièrement des rapports sur les manuels scolaires de l'UNRWA à Jérusalem, autant à Jérusalem que dans d'autres régions, depuis le moment où David Bedein et Arnon Gross ont commencé à les exposer et à se battre pour les faire surveiller.

"Etant donné que plus de 30 pays donnent aux écoles de l'UNRWA à Jérusalem, la responsabilité de l'éducation de l'UNRWA impliquera les consuls des principaux donateurs de l'UNRWA : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'UE, la Suède et l'Allemagne," a indiqué Bedein.

Le ministère de l'éducation et le département de l'éducation de Jérusalem seront tenus de montrer ce qu'ils ont fait au sujet de l'incitation dans les systèmes scolaires arabes et de l'UNRWA et comment ils envisagent de faire face à cette situation à l'avenir. La Knesset devrait commencer une législation sur la reforme de l'éducation dans les écoles arabes et de l'UNRWA à Jérusalem suivant le rapport dans six semaines.