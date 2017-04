Antisémitisme : racisme envers les Juifs & Israël

Depuis l’avènement du chouchou des médias démocrates aux Etats-Unis, Edward Saïd, tous les pays arabes riches de pétro-dollars ont pu investir par centaines de millions de dollars qui se sont mués maintenant en milliards, dans une propagande antisémite d’une rare violence.

L’exotisme que représentait Edward Saïd concernant son « orientalisme » fut surtout interprété par l’intelligentsia juive américaine ainsi que par les groupes dits de gauche, comme un moyen de « révolutionner » un système où l’idéologie manquait cruellement après la guerre froide.

Que faire ? Que combattre ? Car pour la classe intellectuelle et universitaire, trouver d’abord un ennemi est indispensable pour survivre et engager un pseudo-idéal sur toute une vie.

La cause palestinienne, incrustée aux forceps par le New York Times, Edward Saïd et tout un pan de la société juive américaine réformée et loin, voire très loin d’un judaïsme traditionnel, a réussi à prendre tellement de place que ces « ex-juifs » qui se présentent toujours comme juifs, peuvent enfin s’exprimer clairement sur le peu de cas qu’ils font du peuple dont ils sont pourtant issus.

Ils n’ont pas seulement oublié qui ils étaient et de quelle façon leurs familles ont atterri ou amerri aux USA. Ils ont perdu la mémoire et c’est ce qui fait d’eux des juifs dangereux, des juifs honteux, des juifs antisémites.

Comment comprendre sinon la haine qu’ils éprouvent à l’égard d’un état juif parfaitement respectable car pleinement démocratique et défendent étrangement un dogme et un peuple dont personne avant 1967 n’avait jamais entendu parler ?