Antisémitisme : racisme envers les Juifs & Israël

Le livre Human Rights After Hitler de l'académicien britannique Dan Plesch explique qu'Hitler a bien été mis sur la première liste de crimes de guerre de la commission de l'ONU en décembre 1944, mais uniquement après un débat très long et des accusations en bonne et due forme portées par la Tchécoslovaquie, qui avait été occupée par les nazis. En mars 1945, un mois avant la mort d'Hitler, la commission a même carrément inculpé Hitler de sept chefs d'accusation. ... Lire la suite