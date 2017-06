Antisémitisme : racisme envers les Juifs & Israël

C’est presque dépassé : envoyer un Juif portant une kippa dans les rues d’une ville européenne pour voir comment les non-Juifs réagissent. Un soi-disant « test d’antisémitisme », c’est fait, ad nauseam.

J’ai donc été un peu surpris la semaine dernière quand j’ai lu un énième article sur le sujet sur le site du journal allemand Die Zeit. La journaliste Mariam Lau a accompagné le rabbin de Berlin Chabad Yehuda Teichtal lors d’une promenade dans un quartier fortement musulman pour voir comment les gens réagiraient.

Comme on pouvait s’y attendre, Teichtal, habituellement joyeux et optimiste – qui, comme l’a noté Lau, ne peut s’empêcher d’être juif avec son chapeau noir, sa barbe et son long manteau – a attiré de nombreux regards et au moins un commentaire antisémite évident en descendant la rue Sonnenallee, désigné par certains locaux comme une rue arabe.

Quand j’ai posté l’article sur Facebook, je ne m’attendais pas à une tempête de réactions entre ceux qui croient fermement que l’Europe est un foyer de l’antisémitisme musulman, ceux qui pensent que le danger est exagéré à des fins politiques et ceux qui trouvent que ces expériences ne sont pas scientifiques et ne prouvent donc rien...