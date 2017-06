Antisémitisme : racisme envers les Juifs & Israël

Des milliers d’Arabes ont marqué la Journée Al-Quds en participant à des défilés de masse à Gaza.

La journée d’Al-Quds est une «fête» internationale créée en 1979 par le chef révolutionnaire iranien Ruhollah Khomeini et a pour but de souligner la responsabilité du monde musulman de «libérer la Palestine».

Dans les événements de Gaza, le député du Hamas et le chef de l’organisation terroriste d’Al-Quds, Ahmad Abu Hilbiyya, a déclaré que la mosquée de Jérusalem et Al-Aqsa étaient «vicieusement attaquée» par Israël et que «plusieurs victimes sont déjà mortes».

Hilbiyya a appelé le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à ne pas expulser les «combattants» et les djihadistes de Judée et de Samarie, mais de leur permettre de se battre contre «l’occupation» et de soutenir l’intifada d’Al Qods de toutes les façons possibles...