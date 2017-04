Culture Israël

Pour la première fois, les Israéliens découvrent une série produite dans le pays et diffusée en prime time dont le personnage principal a la peau noire.

« Nebsu », une série comique dont chaque épisode dure une demi-heure, s’intéresse à la vie d’un Ethiopien marié à une juive ashkénaze. Les malentendus s’ensuivent joyeusement.

“Il y a incontestablement beaucoup de confusion culturelle dans la série », explique Yosi Vasa, star principale et co-créateur de la série, à JTA. « Mais ce qui est génial dans la comédie, c’est que lorsque le public rit, c’est qu’il a compris. Et c’est un vrai progrès ».

A la suite de plusieurs manifestations parfois violentes qui ont opposé les Ethiopiens israéliens et la police ces dernières années, les créateurs de cette nouvelle série ont la conviction que la comédie est indispensable. Ils espèrent qu’en mettant en lumière les frictions entre les immigrants éthiopiens et la société dans un sens plus large, ils pourront promouvoir la compréhension mutuelle.