Israël : Défense au Moyen-Orient

Le secrétaire d'état américain à la défense, James Mattis, a critiqué samedi l'Iran et l'a décrit comme "le plus grand état sponsorisant le terrorisme dans le monde".

La "mauvaise conduite et l'inconduite" de l'Iran devraient être réglés, a déclaré Mattis, qui parlait un jour après que les Etats-Unis aient imposés de nouvelles sanctions contre l'Iran en réponse à son dernier test de missile balistique.

"Nous avons une responsabilité avec le reste des nations d'être absolument clair avec l'Iran à cet égard. Cela ne fait rien de bon de l'ignorer. Cela ne sert à rien de le rejeter," a dit Mattis a Tokyo, où il rencontrait son homologue japonais pour discuter de questions de sécurité.

Dans le même temps, il a déclaré que les récentes tensions avec l'Iran ne justifiaient pas une augmentation du nombre de forces américains dans la région.

"Nous avons toujours la capacité de le faire, mais pour le moment, je ne pense pas que cela soit nécessaire," a souligné Mattis.

Vendredi, le département du trésor a annoncé de nouvelles sanctions contre 25 personnes et entreprises liées au programme de missiles balistiques de l'Iran et celles qui soutiennent la Force Qods du corps des Gardiens de la Révolution.

Les sanctions viennent en réponse à un test de missiles balistiques effectué par l'Iran la semaine dernière, en violation de la résolution 2231 de l'ONU qui interdit à l'Iran de mener des essais de missiles balistiques pendant huit ans et qui est entré en vigueur après la signature de l'accord nucléaire entre la dictature islamique et six "puissances mondiales".

Le ministre iranien de la défense, tout en reconnaissant que son pays a tiré un missile balistique cette semaine, a affirmé que le test ne violait pas l'accord nucléaire ni la résolution 2231 de l'ONU.

Samedi, Eshaq Jahangiri, premier vice-président iranien, a rejeté les propos de Mattis comme des "revendications inutiles".

"Le gouvernement iranien et la nation ne se soucient pas du tout des remarques usées et usurpées par des officiels américains," a déclaré Jahangiri à CNN.

Alors que Mattis faisait ses commentaires samedi, l'armée de l'air iranienne a mené des exercices militaires, y compris des systèmes de missiles, dans la province de Semnan.