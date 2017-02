Israël : Défense au Moyen-Orient

Un haut responsable iranien a menacé que son pays attaquerait immédiatement Israël si les Etats-Unis "commettaient une erreur".

Mojtaba Zonour, membre de la commission de sécurité nationale et de la politique étrangère de l'Iran, et ancien responsable des Gardiens de la Révolution, a fait ces commentaires samedi et aurait déclaré que "seulement 7 minutes sont nécessaires pour qu'un missile iranien frappe Tel Aviv."

Zonour a également déclaré qu'une base américaine au Bahreïn serait "rasée au sol" en cas d'attaque.

Les menaces surviennent après que l'administration du président Donald Trump ait imposé de nouvelles sanctions contre 25 personnes et entreprises liées au programme de missiles balistiques de l'Iran et à la Force Qods des Gardiens de la Révolution.

Les sanctions sont venues en réponse à un test de missiles balistiques effectué par Téhéran la semaine dernière, en violation de la résolution 2231 de l'ONU qui interdit à l'Iran de mener des essais de missiles balistiques pendant huit ans après la signature de l'accord nucléaire (…) entre l'Iran et six "puissances mondiales".

Samedi, le secrétaire américain à la défense James Mattis a critiqué l'Iran et l'a décrit comme le "plus grand commanditaire du terrorisme dans le monde", ajoutant qu'il faudra s'occuper de ses "mauvaises conduites".

Dimanche, le vice-président Mike Pence a averti l'Iran "de ne pas tester la résolution" de l'administration Trump.

"L'Iran ferait bien de regarder le calendrier et de réaliser qu'il y a un nouveau président au bureau ovale. Et l'Iran ferait bien de na pas tester la détermination de ce nouveau président," a-t-il déclaré.

Les menaces de Zonour contre Israël n'ont rien de nouveau, les responsables iraniens menaçant constamment de détruire l'état juif.

En décembre, le ministre iranien de la défense a prévenu qui si les politiques de Trump conduisaient à une guerre au Moyen Orient, cela entrainerait la destruction d'Israël.

De nombreuses menaces contre Israël viennent également du "guide suprême" de l'Iran, Ali Khamenei, qui qualifie Israël de "cancer" et menace d'annihiler les villes de Tel Aviv et Haïfa.