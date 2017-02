Israël : Défense au Moyen-Orient

Le bras militaire (…) du groupe terroriste Hamas a déclaré ce matin qu'Israël avait proposé un échange de prisonniers via des intermédiaires.

Selon le rapport d'Al-Jazeera, le Hamas avait répondu aux intermédiaires que la proposition israélienne ne répondait pas aux exigences du groupe terroriste, et que, par conséquent, il rejetait la proposition.

Le Hamas détient actuellement deux citoyens israéliens du sud d'Israël, un arabe et un malade mental, ainsi que les corps de Hadar Goldin et Oron Shaul, deux soldats tués lors de l'opération Bordure Protectrice.

Il y a environ deux semaines, un groupe de pression de la Knesset a été créé pour ramener Hadar Goldin et Oron Shaul pour être enterrés en Israël. Les parents de Goldin ont exprimé leur consternation face à l'absence d'action visant à rapatrier les corps.

"Deux ans et demi, et le gouvernement n'a rien fait. Nous espérons que, maintenant, la législature pressera le gouvernement à faire ce qui doit être fait. En d'autres termes, mettre la pression sur le Hamas jusqu'à ce que Hadar et Oron soient retournés pour être enterrés en Israël. Nous sommes venus pour renforcer les députés pour influencer le gouvernement, afin qu'il remplisse ses obligations," a déclaré Simcha, le père de Hadar.