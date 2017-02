Israël : Défense au Moyen-Orient

Le groupe terroriste islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza a affirmé jeudi matin que deux arabes ont été tués et cinq autres blessées près de la frontière entre l'Egypte et Israël.

Le "ministère de la santé" de Gaza a accusé Israël d'avoir mené un raid aérien près de Rafah. Selon un rapport, les victimes étaient dans un tunnel pendant la frappe aérienne.

Il n'y a pas encore eu de réponse de Tsahal au rapport.

La prétendue frappe aérienne a eu lieu quelques heures après que des terroristes ont tiré quatre roquettes contre la ville balnéaire d'Eilat, sur la mer Rouge.

L'armée israélienne a confirmé que trois roquettes avaient été interceptées par le système anti-missile Dôme de Fer.

Une quatrième roquette a explosé dans une zone non habitée. Le Dôme de Fer analyse l'endroit où les roquettes sont censées exploser, et détermine quelles roquettes toucheront une zone peuplée, et doivent donc être détruites, et quelle roquettes exploseront dans une zone inhabitée, évitant une destruction couteuse.

Il n'y a eu aucun dommage à Eilat, mais quatre personnes qui ont subi un choc ont été évacuées vers l'hôpital Yoseftal de la ville.