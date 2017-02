Israël : Défense au Moyen-Orient

Le groupe terroriste libanais Hezbollah a lancé ces derniers jours une vaste campagne appelant le public à financer leurs terroristes et leurs activités militaires.

Selon le slogan "L'argent pour le djihad est un must", qui a été publié sur les réseaux sociaux, le Hezbollah mène une campagne qui a été surnommée "L'initiative pour armer les djihadistes".

Dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du groupe, un de ses membres peut-être vu s'équipant lui-même et essayant d'encourager le public à donner de l'argent à la "cause".

"Celui qui arme un combattant est considéré comme ayant combattu," déclare le groupe terroriste, et ajoute des numéros de téléphones pour envoyer des dons.

Un autre slogan de la vidéo dit : "Vous aidez; résistez". Le site web du groupe terroriste déclare que "les djihadistes qui se battent dans la résistance ont besoin de vêtements et d'équipements militaire. Cette initiative nous permet de les aider…"

Les lecteurs ont alors la possibilité de donner de l'argent en ligne, et ont même le choix de faire des paiements par versements, pour ceux qui souhaitent donner des sommes plus importantes. Les chefs religieux figurent bien évidement également dans les vidéos au fur et à mesure que les appels sont lancés.

Les appels comprennent des photos détaillées de l'équipement qui pourrait être acheté avec les dons.

Ce n'est pas la première fois que le groupe terroriste lance une telle campagne. Cependant, par rapport à ses derniers efforts, l'appel est aujourd'hui beaucoup plus répandu et intensif.

L'ampleur de la campagne soulève des questions sur les difficultés financières que le groupe pourrait subir à cause des combats en Syrie, qui entraine la mort de centaines de combattants et la destruction d'équipements militaires précieux.