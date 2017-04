Israël : Défense au Moyen-Orient

Les forces aériennes égyptiennes ont éliminé 19 terroristes dans le Nord-Sinaï, a indiqué jeudi un porte-parole de l’armée.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole précise que les forces aériennes ont bombardé un certain nombre de foyers du terrorisme dans le nord et le centre du Sinaï, tuant 19 terroristes et détruisant quatre pick-ups.

Un chef du groupe Ansar Bayt al-Maqdis (ABM), affilié à l’État islamique, fait partie des personnes tuées, a ajouté le porte-parole.