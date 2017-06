Israël : Défense au Moyen-Orient

Un individu portant un sac à dos a commis une "petite explosion" à la gare Centrale de Bruxelles, au niveau de l'entresol (entre le hall principal et les quais) ce mardi peu avant 20h50, selon le parquet qui qualifie cet incident d'"acte terroriste". L'homme a été neutralisé et sérieusement blessé au niveau -1 de la gare. Il est ensuite décédé. Il aurait déclenché son dispositif au moment où l'attention des militaires "s'est portée sur lui". Personne d'autre n'a été blessé. Selon un agent des chemins de fer, le suspect tenait des propos en rapport avec le djihad et aurait crié "Allahu Akbar" au moment de l'explosion. Un fourgon mortuaire a évacué ce mercredi vers 6h15 le corps de l'individu.

Jan Jambon, ministre de l'Intérieur, a indiqué sur VTM que l'identité de l'individu est "connue"."Dans le cadre de la recherche, nous ne donnons pas plus d'informations", a-t-il cependant signalé. Il a également précisé que l'homme avait prévu de faire exploser une grosse bombe mais que, en fin de compte, il n'y avait eu qu'une petite explosion. Le ministre a souligné que grâce à leur intervention rapide, les militaires ont empêché un acte de grande ampleur.

Voici les principaux faits : •Une "petite explosion" d'une valise s'est produite ce mardi peu avant 20h50 à l'entresol la gare Centrale de Bruxelles, selon le parquet fédéral, qui qualifie cet incident d'"attaque terroriste". •L'homme a été "neutralisé" par des militaires et est décédé dans la nuit. •Il n'y a pas d'autre victime. •Divers témoins affirment que l'individu tenait des propos en rapport avec le djihad a crié "Allahu Akbar". •Le parquet fédéral tiendra une conférence de presse à 11h