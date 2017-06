Israël : Défense au Moyen-Orient

La Turquie dépense des dizaines de millions de dollars pour s'imposer dans la capitale israélienne et pour susciter des tensions entre résidents arabes et juifs, affirme une nouvelle enquête.

Selon le rapport, qui doit être publié vendredi par le journaliste Nadav Shragi, depuis 2004, quelques 63 millions de dollars des ONG turques et du gouvernement turc sont allés aux organisations de Jérusalem Est consacrés à "défendre et renforcer l'héritage et le caractère musulman de Jérusalem."

Certains fonds ont été transférés par le gouvernement turc par le biais de l'agence turque de coopération et de développement international, une agence gouvernementale dirigée par Serdar Cam. Cam est un allié proche du "président" turc Recep Tayyip Erdogan.

Le gouvernement turc a forgé des liens étroits avec des éléments islamistes radicaux à l'intérieur d'Israël, y compris la branche nord du mouvement islamique d'Israël, dirigée par les antisémites Raed Salah et l'ancien mufti de Jérusalem, Ekrima Said Sabri, un négationniste et qui menace d'une guerre religieuse si l'ambassade des Etats-Unis était transférée à Jérusalem.