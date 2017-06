Israël : Défense au Moyen-Orient

Bien que le dictateur de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ait fait quelques gestes qui pourraient indiquer la fin du soutien de l'AP aux terroristes emprisonnés et à leurs familles, un nouveau rapport indique que les gestes sont un prétexte pour amadouer les Etats-Unis et que les paiements se poursuivront.

Israël Hayom, citant des responsables de l'AP, a rapporté ce matin que la réunion d'Abbas mercredi avec les représentants de Trump au Moyen Orient, Jared Kushner et Jason Greenblatt, était "tendue", alors que les représentants américains sont venus à la réunion en demandant à Abbas de cesser les payer les terroristes emprisonnés.

Abbas aurait tenté de détourner la pression en disant que la source des paiements aux terroristes était "l'autorité des prisonniers", un fonds national spécial sans rapport avec l'AP. Il a également déclaré que l'AP avait récemment cessé de payer des centaines de terroristes du Hamas libérés dans l'accord Shalit, et prévoyait d'arrêter de payer 600 autres terroristes avec des peines de prison à perpétuité.

Cependant, des responsables de l'AP ont déclaré à Israël Hayom que tout arrêt supposé de paiements aux terroristes est simplement une affaire bureaucratique.

Selon ces responsables, alors qu'Abbas envisage de dissoudre l'autorité des prisonniers, il créera à sa place des dizaines d'ONG par l'intermédiaire desquelles l'AP enverra l'argent aux terroristes et à leurs familles.

Le rapport vient alors que le conseiller spécial d'Abbas, Nabil Shaath, a déclaré jeudi que les paiements aux terroristes étaient une "responsabilité sociale".

"Les paiements pour soutenir les familles sont une responsabilité sociale, s'occuper de personnes innocentes touchées par l'incarcération ou le meurtre (quand un terroriste se fait abattre) de leurs proches à cause de l'occupation militaire," a déclaré Shaath dans un discours prononcé au nom d'Abbas à la conférence d'Herzliyya 2017.

La loi de l'AP stipule que les arabes emprisonnés en Israël pour terrorisme sont éligibles pour recevoir une somme comprise entre 1 300 et 12 000 shekels par mois, dépendant du nombre de Juifs qu'ils ont tué. De plus, la loi de l'AP accorde une allocation mensuelle aux terroristes libérés et aux familles des terroristes tués tout en commettant leurs attentats.