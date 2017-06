Israël : Défense au Moyen-Orient

Une organisation turque financée en partie par le gouvernement turc a investi dans un projet visant à amener 500 000 arabes israéliens à la mosquée Al-Aqsa "pour la protéger contre l'invasion israélienne et la menace de destruction", selon une enquête d'Israël Hayom.

Le journaliste Nadav Shragi a rapporté qu'une organisation appelée "Mirasimiz" ("Notre Patrimoine") a organisé le transport en commun vers la vieille ville de Jérusalem, allouant 11,5 millions de shekels à cette fin. Le projet de transport devait se poursuivre pendant plusieurs mois, et l'organisation a obtenu 11 autobus et loué des dizaines d'autobus supplémentaires chaque semaine pour mettre le projet à exécution.

Parmi ceux transportés par l'organisation se trouvaient les "Mourabitoun" et les "Murabitat", sous les auspices de la branche nord du mouvement islamique d'Israël, qui sont devenus plus tard illégaux après avoir créé de multiples émeutes sur le Mont du Temple et perturbé les visites juives sur le site le plus sacré du judaïsme.

Le programme comprenait de nombreuses écoles du secteur arabe en Israël, et l'organisation s'est également assurée de distribuer eau et nourriture pour un montant de 7,5 millions de shekels en faveur de ceux qu'elle transportait au Mont du Temple.

Le Shin Bet a découvert que, en échange de leur présence sur le Mont du Temple et leur harcèlement des visiteurs juifs sur le site, chacun des Mourabitoun et Murabitat a reçu un salaire mensuel de 4 500 shekels.

Mirasimiz, selon Israël Hayom, s'occupe également de l'achat, de la réparation et de l'entretien de bâtiments dans la vieille ville de Jérusalem près du Mont du Temple.

Le chef de l'organisation parle dans le style du président turc Erdogan, et envisage une nouvelle prise de Jérusalem dans l'esprit de l'héritage ottoman. Il a déclaré que le droit international à Jérusalem est une loi ottomane, et que la Turquie a le droit de s'impliquer à Jérusalem parce que la ville est l'héritage des ottomans.