Israël : Défense au Moyen-Orient

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a mis en garde l'Iran dimanche, disant "qu'Israël considérait gravement" ses tentatives de créer une présence militaire en Syrie et d'armer le Hezbollah avec des armes avancées via la Syrie et le Liban.

Ses commentaires lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ont eu lieu un jour après que Tsahal ait répondu à des tirs de mortier venant de Syrie, attaquant des cibles de l'armée syrienne à travers la frontière.

"Notre politique est claire," a-t-il déclaré. "Nous n'accepterons aucune sorte de tirs, pas de mortiers, de roquettes ou de débordements (de la guerre civile syrienne). Nous répondons avec force à toutes les attaques sur notre territoire et contre nos citoyens."

Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises qu'Israël s'efforcerait d'empêcher les armes modernes d'atteindre le Hezbollah via la Syrie, d'empêcher la création d'une présence militaire iranienne permanente à la frontière et d'empêcher les roquettes syriennes de toucher Israël.

En ce qui concerne les questions diplomatiques, il a déclaré qu'avant la visite de la semaine prochaine du premier ministre indien Narendra Modi, le cabinet approuverait un certain nombre de mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays.

"C'est une visite historique," a-t-il déclaré. "Depuis 70 ans, aucun premier ministre indien n'a visité le pays, et c'est une autre expression de la force militaire, économique et diplomatique d'Israël," a-t-il déclaré, appelant la visite de Modi "une étape très significative vers le renforcement des liens entre les deux pays."

Netanyahou a déclaré que les relations avec l'Inde, un pays d'1,25 milliard d'habitants et l'une des plus grandes économies du monde, augmentent régulièrement.

Les décisions du cabinet concernant les liens avec l'Inde devraient inclure l'augmentation des exportations, l'approfondissement de la coopération dans les domaines de l'eau et de l'agriculture, la création d'un fonds commun pour la recherche et l'innovation, et l'augmentation du tourisme indien en Israël. "Les liens sans cesse croissants avec l'Inde sont une autre expression de la position internationale d'Israël qui s'est renforcée au cours des dernières années, ca nous avons renforcé Israël," a dit Netanyahou.