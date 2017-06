Israël : Défense au Moyen-Orient

Une femme italienne a été arrêtée car elle était soupçonnée d’être une djihadiste étrangère du groupe extrémiste »l’État islamique » (Daech), a rapporté samedi un média local.

La police antiterroriste a arrêté samedi Mme Lara Bombonati, une femme de 26 ans convertie à l’islam, dans la ville de Tortona, au nord de l’Italie, a rapporté l’édition locale du journal La Repubblica.

« Mme Bombonati était chargée de la logistique et de l’assistance pour le compte d’une organisation terroriste récemment créée et exerçant ses activités dans les régions d’Idleb et d’Alep (en Syrie), » a écrit le procureur de Turin, Armando Spataro, dans un communiqué dont une partie du contenu a été reproduit dans le journal de Turin, La Stampa.