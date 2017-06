Israël : Défense au Moyen-Orient

Les récents développements de la guerre entre le régime syrien et les forces rebelles montrent que la zone de confort relatif dont jouit Israël à sa frontière nord est en train de se réduire. Les récentes pertes du redoutable groupe Etat islamique (EI) augmentent la probabilité d’une intensification des hostilités entre Israël et les forces du régime du président syrien Bashar el-Assad et son allié, le groupe terroriste libanais soutenu par l’Iran du Hezbollah.

La terrible guerre civile qui ravage la Syrie depuis des années avait forcé le Hezbollah, déployé sur le champ de bataille pour Assad, à limiter les ressources et l’énergie dépensées contre Israël.

Quelque 2 000 combattants du Hezbollah ont été tués et 6 000 blessés pendant les combats en Syrie, soit environ un tiers des forces combattantes de l’organisation terroriste. Le même constat peut être fait pour l’armée syrienne, qui semblait épuisée, presque défaite, jusqu’à ce que la Russie n’intervienne.

Ces dernières semaines, les effets cumulés des efforts du président russe Vladimir Poutine ont permis de faire pencher la balance du côté d’Assad, du Hezbollah, et des autres milices chiites actives sur le théâtre de guerre au nom de l’Iran. La bataille contre les troupes de l’Etat islamique à Mossoul, en Irak, se rapproche de la fin, et il est clair que la prochaine ville à tomber sera Raqqa, le bastion du groupe en Syrie.

Sur d’autres fronts aussi, l’armée syrienne remporte des victoires majeures, notamment dans la région de Deir Ezzor, dans le nord est du pays, où les forces d’Assad, aidées par les miliciens chiites, sont entrées dans la région d’Abu Kamal, à la frontière irakienne. C’est une région où les forces kurdes et d’autres qui ont reçu le soutien des Etats-Unis ont été très actives. Voilà d’où vient la récente hausse des tensions entre l’armée américaine et les forces syriennes qui ont entraîné l’abattage d’un avion syrien.