Israël : Défense au Moyen-Orient

Le Liban semble être en plein souk de drapeaux : drapeaux iraniens, du Hezbollah, de l'ONU, de l'Espagne, drapeaux palestiniens… Ils flottent tous de manière provocatrice le long de la frontière autour de la ville de Métula. A quelques mètres de la clôture qui sépare les deux pays, non loin du site d'une attaque terroriste en 1985, le Hezbollah a rempli les routes avec des signes de sa présence. C'est fait à dessein, pour que les résidents israéliens voient les drapeaux et les panneaux d'affichage. A Métula, il y a un mémorial pour 12 soldats israéliens tués dans un attentat suicide en 1985, alors que juste en face de la frontière, un énorme panneau publicitaire célèbre les mêmes meurtres.

Lorsque vous jeter un œil sur le Liban, les drapeaux à travers la frontière semblent représentatifs de la situation qui prévaut aujourd'hui. A côté des drapeaux du Hezbollah se trouve un petit poste avec un logo de l'ONU. Un peu plus loin, sur une colline surplombant de nouvelles maisons en construction à Métula, on voit une autre grande affiche, avec une photo du Dôme du Rocher. Le visage de l'ayatollah Khomeiny s'efface sur le dôme, et le Hezbollah a écrit "nous arrivons" en hébreu et en arabe. Ils ont mis un drapeau palestinien géant à côté de l'affiche.

Le message est clair. On a l'Iran qui se penche sur Israël depuis la frontière nord.

Vivre avec la menace iranienne n'est pas un phénomène nouveau, mais elle est de plus en plus complexe en raison de la guerre civile syrienne. L'Iran atteint un pic d'influence et de puissance régionale. Ses tentacules s'étendent à travers la Syrie, l'Irak et le Liban. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se vante de faire venir des centaines de milliers de combattants étrangers pour attaquer Israël. Il voit les chiites d'Afghanistan et du Yémen se joindre à l'assaut. Le chef suprême de l'Iran, Khamenei, a tweeté lundi que "aujourd'hui, la lutte contre le régime sioniste est obligatoire et nécessaire pour les musulmans. Pourquoi certains échappent-ils à ce devoir ?" Il a également affirmé que la "Palestine est la question numéro un du monde islamique." De la part de ses 300 000 adeptes sur sa page en anglais, il n'a toutefois obtenu que quelques centaines de "like" pour ses déclarations.

Est-ce que le calme relatif à la frontière nord d'Israël n'est qu'une illusion ? Les drapeaux iraniens ont-ils l'intention d'intimider et de semer la peur, ou sont-ils un problème beaucoup plus grave à prendre au sérieux ? Le sentiment que l'on a en tant que visiteur est celui d'une sorte de mirage… Il y a le Hezbollah, un groupe terroriste islamique vicieux et dangereux, avec plus de 100 000 missiles et roquettes, mais la familiarité engendre un peu de mépris.

La première fois que vous voyez les drapeaux, c'est surprenant. La deuxième fois, intéressant. La troisième fois, cela devient ennuyeux. Les drapeaux ne sont que l'expression visible de ce qui se passe tranquillement dans les villages près de la frontière, et de ce que pensent les maitres iraniens du Hezbollah à 2000 kilomètres. Ils rêvent de conquérir Jérusalem ou de monter une attaque meurtrière et symbolique contre Israël.

Mais de notre côté de la frontière, dans l'ombre des drapeaux, blindés et soldats de Tsahal surveillent la menace.