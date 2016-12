Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le président élu Donald Trump a condamné jeudi un projet de résolution du conseil de sécurité des Nations Unies visant Israël et a demandé à la mission américaine à l'ONU de s'opposer à la mesure.

La résolution a été proposée par l'Egypte, une dictature, et un des 10 membres non-permanents du conseil de 15 membres.

Si elle était adoptée, la mesure contraignante exigerait une "cessation complète de toutes les activités de colonisation israéliennes," qu'elle appelle "essentielle pour sauver la solution de deux états."

L'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies, Danny Danon, a condamné cette proposition, affirmant qu'elle "ne fera rien pour promouvoir un processus diplomatique et ne récompensera que la politique palestinienne d'incitation et de terrorisme."

Danon a ajouté qu'il s'attendait à ce que les Etats-Unis, en tant que un des cinq membres permanents du conseil, utilise son droit de veto.

"Nous attendons de notre plus grand allié que cette résolution unilatérale et anti-Israël ne soit pas adoptée par le conseil."

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a également répondu à la proposition jeudi, tweetant que "les Etats-Unis devraient mettre leur veto contre la résolution anti-Israël du conseil de sécurité de l'ONU."

Plus tard jeudi, le président élu Donald Trump a également critiqué la proposition comme "extrêmement injuste" et a exhorté l'administration Obama d'utiliser le droit de veto au conseil de sécurité.

"La résolution examinée au conseil de sécurité des Nations Unies concernant Israël devrait être opposée par un veto," a déclaré Trump.

"Comme les Etats-Unis l'ont soutenu depuis longtemps, la paix entre les israéliens et les palestiniens ne se fera que par des négociations directes entre les parties et non par l'imposition de termes par les Nations Unies. Cela met Israël dans une faible position pour négocier et c'est extrêmement injuste envers tous les israéliens."

Le conseil de sécurité doit voter sur la résolution à 15 heures, heure de New York.