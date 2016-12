Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a discuté jeudi soir avec le président américain élu Donald Trump, a indiqué le bureau de Sisi.

L'appel a eu lieu quelques heures après que le conseil de sécurité de l'ONU ait reporté indéfiniment un vote sur le projet de résolution de l'Egypte dénonçant les "colonies" israéliennes.

"Au cours de l'appel, ils ont discuté des affaires régionales et des développements au Moyen-Orient et du projet de résolution sur les colonies israéliennes au conseil de sécurité," a déclaré le porte-parole de Sisi.

"Les présidents ont convenu de l'importance de donner à la nouvelle administration américaine la pleine chance de traiter toutes les dimensions du cas palestinien en vue de parvenir à un règlement complet et définitif," a-t-il ajouté.

Le vote de jeudi sur la résolution du conseil de sécurité de l'ONU aurait été reporté après que Sisi eut demandé à la délégation de son pays de faire pression pour un report du vote.

Trump avait déjà appelé les Etats-Unis à opposer un veto à la résolution, comme ils le font traditionnellement sur des propositions similaires. Des responsables de l'administration Obama ont indiqué que les américains envisageaient de s'abstenir de voter ou même de voter oui, ce qui aurait été le dernier "sale coup" d'Obama envers Israël avant son départ.

Sisi a récemment félicité Trump et a dit qu'il s'attendait à un engagement plus important de son administration au Moyen-Orient.

Le président égyptien est également à l'avant-garde des efforts pour reprendre les pourparlers entre Israël et l'autorité palestinienne. Il y a plusieurs mois, il a exhorté les israéliens et les palestiniens à saisir ce qu'il disait être "une véritable opportunité" pour la paix et a salué la paix de son propre pays avec Israël.

Les commentaires avaient été salués par le premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a souligné qu'Israël "est prêt a participer avec l'Egypte et d'autres états arabes à l'avancement du processus diplomatique et la stabilité dans la région."

Pour conclure le volte-face qui s'est produit a l'ONU hier, nous pouvons comprendre en lisant entre les lignes que Donald Trump, sentant qu'Obama n'allait pas opposer le traditionnel veto américain, a travaillé en coulisse pour que l'Egypte reporte sa proposition jusqu'à ce que Trump prenne en main l'administration américaine et défende Israël au sein du conseil de sécurité.