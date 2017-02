Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré dimanche qu'il mettrait l'accent sur la nécessité de l'unité face à "l'intensification des provocations iraniennes", lors de sa réunion lundi avec avec son homologue britannique Theresa May.

Netanyahou doit partir pour le Royaume-Uni dimanche après-midi où il rencontrera lundi Theresa May et le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson.

"Nous sommes face à une période cruciale pour la diplomatie israélienne", a déclaré le Premier ministre à la sortie du cabinet hebdomadaire, à quelques heures de son départ pour Londres.

Il a ensuite confirmé qu'il évoquera avec May les récents changements au Moyen-Orient et la nécessité d'adopter, ensemble, de nouvelles stratégies pour combattre les différentes menaces, et en premier lieu l'Iran.

"Je soulignerai la nécessité de rester unis face à l'agression iranienne qui s'est intensifiée ces derniers jours", a déclaré le Premier ministre. "Nous devons le faire sur une base régulière, mais surtout face aux provocations iraniennes".