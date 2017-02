Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le premier ministre Benyamin Netanyahou est parti pour Londres dimanche après-midi en disant que fixer des lignes claires à l'agression iranienne sera le premier des nombreux sujets qu'il discutera avec le premier ministre britannique Theresa May.

Embarquant dans son avion pour sa visite d'une journée à Londres, où il rencontrera May et son ministre des affaires étrangères Boris Johnson, Netanyahou a déclaré que "nous sommes dans une période de possibilités diplomatiques, et nous sommes également dans une période de défis diplomatiques."

Les opportunités, a-t-il dit, sont le résultat d'une nouvelle administration à Washington et d'un nouveau gouvernement à Londres.

Netanyahou, qui rencontrera également le président américain Donald Trump pour la première fois la semaine prochaine, a déclaré qu'il entend parler à May et à Trump du renforcement de leurs relations bilatérales avec Israël, ainsi que du renforcement d'un axe trilatéral avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

"Les défis découlent du fait que les iraniens comprennent aussi ce que je viens de dire et essaient de tester les limites, avec une agressivité, une hardiesse et un défi extraordinaires," a dit Netanyahou. "Je pense que la chose la plus importante en ce moment est que les pays, dirigés par les Etats-Unis, et avec Israël et la Grande-Bretagne, se tiennent ensemble contre l'agression iranienne et établissent des limites claires."

Interrogé sur la question de savoir si la loi controversée de régulation sera comme prévu votée à la Knesset lundi, Netanyahou, se référant clairement à Bayit Yéhoudi sans mentionner le nom du parti de droite rival, dit qu'il a entendu les "faux ultimatums", mais n'en est pas ému.

Les dirigeants de Bayit Yéhoudi ont menacé de renverser le gouvernement si le projet de loi légalisant rétroactivement un certain nombre de communautés juives en Judée Samarie ne passait pas.

Dans une référence aux dirigeants de Bayit Yéhoudi, Netanyahou a dit qu'il y a des gens qui sont occupés à porter des arguments futiles dans les presses et les réseaux sociaux.

"Je suis occupé à diriger le pays, et quand je dirige le pays, je pense à l'ensemble des intérêts nationaux, et agit uniquement en fonction de cela," a-t-il dit, revenant une fois de plus sur une de ses nombreuses promesses faite de manière opportuniste. Netanyahou avait promis aux habitants d'Amona de voter cette loi, mais depuis que les familles ont été déplacées de chez elle, Netanyahou fait le sourd.