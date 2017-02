Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

En 1936, Objectivist Press, fondé sous le parrainage de William Carlos Williams par les poètes du mouvement objectiviste ? notamment George Oppen, Louis Zukofsky et Charles Reznikoff lui-même ?, publie Chacun son chemin (Separate Way), ici présenté en édition bilingue : treize poèmes de formes variées dressant un portrait inquiet des années 1930, entre contemplations solitaires dans les rues de New York, prières de paix pour le peuple juif, récits de massacres (la guerre civile autrichienne de 1934) et (...)

- 2017/02 / Culture, Histoire, Littérature, Nazisme, note de lecture, Crise économique