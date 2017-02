Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Suite au passage hier soir à la Knesset de la "loi de régulation", le département d'état américain semblait adopter une approche amicale tout en appelant les ennemis d'Israël à s'abstenir de toute action hostile contre l'état Juif.

La loi de régulation légalise et protège des milliers de foyers Juifs en Judée et Samarie qui ont été construits avec le soutien du gouvernement et n'avaient pas de revendications d'absence territoriales, mais contre lesquels il y a maintenant des revendications de propriété par des arabes.

En réponse à l'adoption de la loi, un responsable du département d'état américain a déclaré à la presse que l'administration américaine "retenait ses commentaires" pour le moment.

"L'administration doit avoir la possibilité de consulter pleinement toutes les parties sur la voie à suivre," a déclaré le responsable, sous couvert d'anonymat.

"A ce stade, des indications montent que cette législation sera probablement examinée par les tribunaux israéliens compétents, et l'administration Trump ne soumettra aucun commentaire sur la loi jusqu'à ce que une décision pertinente d'un tribunal."

Dans le même temps, le responsable a appelé les palestiniens et leurs partisans à ne pas contester la loi devant la communauté internationale, affirmant qu'une telle action serait "contreproductive" pour la paix.

"Nous craignons que d'autres acteurs aient dit qu'ils pourraient chercher à contester cette mesure dans les enceintes multilatérales, y compris la cour pénale internationale," a-t-il dit.

"Nous continuons à nous opposer fermement aux actions contre Israël a la CPI comme contreproductive à la cause de la paix."