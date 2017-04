Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Un centre de commandement conjoint composé des forces de la Russie, de l'Iran et des milices soutenant le dictateur syrien Bashar al-Assad, a déclaré que le raid des Etats-Unis sur une base aérienne syrienne vendredi a franchi "les lignes rouges" et a annoncé qu'il répondrait à toute nouvelle agression et augmenterait son soutien à son allié.

Les Etats-Unis ont tiré des dizaines de missiles de croisière sur une base aérienne syrienne vendredi, une base depuis laquelle seraient partis les avions ayant mené une attaque mortelles à l'arme chimique lancée plus tôt dans la semaine, augmentant le rôle de l'Amérique en Syrie et entrainant les critiques des alliés d'Assad, dont la Russie et l'Iran.

"Ce que l'Amérique a mené comme agression contre la Syrie est un dépassement des lignes rouges. A partir de maintenant, nous répondrons avec force à n'importe quel agresseur ou à toute violation des lignes rouges par qui que ce soit, et l'Amérique connaît notre capacité à répondre correctement," dit le communiqué.

Le secrétaire d'état américain, Rex Tillerson, a critiqué l'inaction de la Russie pour avoir contribué à alimenter l'attaque à l'arme chimique qui a entrainé la réponse américaine, affirmant que Moscou n'a pas réussi à mener à bien un accord que la Russie avait conclu en 2013 pour sécuriser et détruire les armes chimiques en Syrie.

Il a déclaré que les Etats-Unis s'attendaient a ce que la Russie prenne une position plus forte contre la Syrie en repensant son alliance avec Assad ca "chaque fois qu'une de ces horribles attaques survient, elle rapproche la Russie de quelques responsabilités."

Le président russe Vladimir Poutine et l'iranien Hassan Rouhani ont déclaré lors d'un appel téléphonique que des actions américaines agressives contre la Syrie n'étaient pas permises et violaient le droit international, a déclaré dimanche le Kremlin.

Les deux dirigeants ont également appelé à une enquête objective sur un incident impliquant des armes chimiques dans Idlib en Syrie, et ont déclaré qu'ils étaient prêts à approfondir la coopération pour lutter contre le terrorisme, a déclaré le Kremlin dans un communiqué sur son site internet.

Les forces de l'armée syrienne avaient perdu du terrain dans tout le pays jusqu'à ce que la Russie intervienne en septembre 2015, soutenant Assad et protégeant ses propres intérêts dans la région.

Assad a également tiré grand profit du soutien des milices chiites étrangères parrainées par l'Iran, avec en tête le groupe terroriste libanais Hezbollah, ceux-ci aidant Assad dans ses gains les plus importants depuis le début de l'intervention russe.

Le centre de commandement commun a également déclaré que la présence de troupes américaines dans le nord de la Syrie, où Washington a des centaines de soldats de forces spéciales aidant les forces démocratiques syriennes à évincer ISIS, était "illégale" et que Washington avait un plan à long terme pour occuper la région.

Beaucoup de syriens opposés au règne d'Assad considèrent le Hezbollah libanais et les troupes soutenues par l'Iran comme des occupants qui cherchent à expulser principalement les syriens sunnites dans régions dans lesquelles ils vivent. Ils tiennent l'Iran et ses alliés responsables du déplacement de millions de personnes vers l'étranger.

Ils voient également la Russie comme un occupant étranger dont les bombardements aériens implacables des zones défendues par les rebelles ont entraîné des milliers de victimes civiles. Certains accusent Moscou d'appliquer la "politique de la terre brulée" qui cible les hôpitaux, les écoles et les zones résidentielles plus que les lignes de front pour rompre l'insurrection anti-Assad.