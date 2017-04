Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

e ministère de l’Éducation de l’Autorité palestinienne a annoncé jeudi qu’il suspendait ses liens avec L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en raison des projets de l’agence internationale qui prévoit une réforme de son programme scolaire.

Le ministère palestinien, dans un communiqué publié sur son site officiel, a qualifié les changements éventuels du programme d’un « affront au peuple palestinien, son histoire et ses luttes », et a déclaré que la suspension des liens continuerait jusqu’à ce que les « positions » de l’agence des Nations unies soient modifiées.

L’UNRWA compte plus de 312 000 étudiants dans ses écoles en Judée Samarie et à Jérusalem-Est (qui ensemble compte 50 000 écoles) et dans la bande de Gaza où ils ont 262 000 étudiants.