Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Rami Hamdallah, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne (AO), a rencontré le chef de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), pour tenter de mettre un terme au conflit sur la modification de la représentation d’Israël du programme scolaire palestinien.

La rencontre de lundi avec le chef de l’UNRWA, Pierre Krahenbuhl, a eu lieu trois jours seulement après que le ministère de l’Education de l’AP a annoncé qu’il suspendait ses liens avec l’UNRWA en raison des projets évoqués par l’agence internationale pour adoucir l’image d’Israël dans ses programmes, qualifiant ce projet « d’affront au peuple palestinien, à son histoire et à ses luttes ».

L’UNRWA accueille plus de 312 000 élèves dans ses écoles à travers la Cisjordanie et Jérusalem Est (50 000) et dans la bande de Gaza (262 000).