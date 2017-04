Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le dictateur de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré mercredi qu'il était disposé à rencontrer le premier ministre Benyamin Netanyahou à Washington.

"Je suis prêt à rencontrer le premier ministre d'Israël à tout moment à Washington sous le patronage du président Trump. J'envois notre délégation aux Etats-Unis pour préparer ma visite là-bas," a déclaré Abbas au journal japonais Asahi Shimbun lors d'une interview.

L'entrevue a été publiée peut de temps après que la Maison Blanche ait annoncé que Trump et Abbas se rencontreront à Washington le 3 mai.

"Ils utiliseront la visite pour réaffirmer l'engagement des dirigeants des Etats-Unis et de la Palestine à poursuivre et finalement conclure un règlement qui met fin au conflit entre les palestiniens et Israël," a déclaré vendredi le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer.

La réunion entre Abbas et Trump a d'abord été discutée lors d'une conversation téléphonique qu'ils ont tenue le mois dernier.

A la suite de cette conversation, Abbas a loué Trump et a déclaré qu'il apportait un "espoir" pour la paix, même si les responsables de l'autorité palestinienne ont déjà critiqué Trump pour ne pas avoir empêché la construction juive en Judée Samarie.

"Nous sommes heureux que maintenant l'administration américaine nous écoute, et non pas via une tierce partie. Le président Trump sait que nous sommes engagés pour un Moyen Orient qui vit en paix, dans la justice et la dignité, sur la base d'une solution à deux états, d'une légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe. Et il sait que nous sommes des partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans notre région et dans le monde entier," a déclaré Abbas au journal japonais.

Abbas a par le passé rejeté les appels de Netanyahou à se rencontrer pour des négociations directes, choisissant pendant des années d'imposer des conditions préalables à ces pourparlers.

On peut imaginer que Trump a fait pression sur Abbas à sa manière, et ce dernier est rapidement rentré dans le rang. Toujours est-il que si une rencontre a bien lieu prochainement entre Netanyahou et Abbas, Trump aura réussi en 3 mois ce qu'Obama n'est pas parvenu à réaliser en 8 ans !