Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le secrétaire général à la défense, James Mattis, a effectué sa première visite officielle en Israël ce jeudi, rencontrant le premier ministre Benyamin Netanyahou, son homologue Avigdor Lieberman, et le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eizenkot.

Bien que ce ne soit pas son premier voyage dans la région en tant que chef du Pentagone, c'est son premier voyage majeur facturé par le Pentagone pour discuter de la manière de "vaincre les organisations terroristes extrémistes".

Mattis est arrivé en Israël d'Egypte, après avoir rencontré les dirigeants de l'Arabie Saoudite.

Avec le surnom "Mad Dog Mattis" (Mattis le Chien Fou), il n'est pas étranger au Moyen Orient et est respecté par l'administration américaine et par les militaires pour sa connaissance et sa compréhension de la région.

S'enrôlant en 1969, Mattis est un Marine vétéran de la guerre du Golfe Persique où il était lieutenant colonel, la guerre d'Afghanistan où il était colonel, jusqu'à sa promotion au grade de général de brigade et en tant que général quatre étoiles pendant la guerre d'Irak de 2003 où il a joué un rôle majeur dans la bataille de Falloujah.

Il a terminé sa carrière militaire en tant que chef du commandement central, qui dirige les opérations militaires américaines à travers le Moyen Orient et l'Asie centrale.

Mattis et Lieberman, qui se sont rencontré à Washington en mars, ont déjà discuté de questions telles que la guerre civile en Syrie et la menace posée par l'Iran, et il est probable que le ministre de la défense israélien l'informera à nouveau sur les nombreuses menaces contre Israël dans la région, y compris sur sa frontière nord avec une présence croissante du Hezbollah et de l'Iran en Syrie.

Lieberman, qui se réunira avec Mattis pour la troisième fois depuis que ce dernier ait pris son poste de secrétaire à la défense dans l'administration Trump, a déclaré que Mattis a "une grande expérience dans cette région et comprend ses complexités".

Le mois dernier, à Londres, Marris a rappelé une déclaration qu'il a faite en 2012 dans laquelle il a déclaré que les trois menaces les plus graves pour la sécurité nationale américaine étaient "l'Iran, l'Iran et l'Iran", un écho à la déclaration de Lieberman lors de la conférence sur la sécurité de Munich en février quand il a dit que les principaux défis auxquels sont confrontés la région étaient "l'Iran, l'Iran, l'Iran".

"Au moment où j'ai parlé de l'Iran, j'étais un commandant du commandement central des Etats-Unis et disant que l'Iran était le principal exportateur de terrorisme, franchement, c'était le principal était parrainant le terrorisme et il continue ce genre de comportement aujourd'hui," a déclaré Mattis en mars.

Mercredi, à Riyad, Mattis a réitéré sa conviction que l'Iran était un instigateur des conflits dans la région, et déclaré aux journalistes après avoir rencontré des hauts responsables saoudiens que "partout où vous regardez, s'il y a des problèmes dans la région, vous trouvez l'Iran."

Après sa visite en Israël, Mattis se dirigera vers le Qatar, qui accueille le centre des opérations aériennes de l'armée américaine au Moyen Orient à la base aérienne d'Al Udeid, et ensuite au camp Lemonnier à Djibouti, que l'armée américaine utilise pour mener des missions de drones en Somalie et au Yémen.