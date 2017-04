Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Un certain nombre d'états arabes ont tenu compte du plaidoyer de Nikki Haley, l'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, pour se concentrer davantage lors d'un débat sur le Moyen Orient sur la menace posée par l'Iran que sur le conflit israélo-arabe.

Haley, qui est ce mois-ci présidente par rotation du conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué une session du conseil sur le Moyen Orient.

"La façon dont on choisit de passer son temps est une indication de ses priorités," a-t-elle déclaré lors de ses remarques préliminaires.

"Il en va de même pour le conseil de sécurité des Nations Unies," a-t-elle déclaré. "La question israélo-palestinienne est importante, méritant une attention particulière. Mais c'est un problème qui n'a certainement pas manqué d'attention ici. La nature incroyablement destructrice des activités iraniennes et du Hezbollah dans tout le Moyen Orient exige beaucoup plus de notre attention. Il devrait devenir la priorité de ce conseil dans la région."

Tous les états membres de l'ONU, et pas seulement les 15 membres du conseil de sécurité, ont été invités à fournir une courte adresse sur le Moyen Orient.

Le plaidoyer a eu de l'écho, avec un certain nombre de pays arabes qui se sont joints au débat, y compris les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, ainsi que des états européens et africains.

Ces états n'ont pas ignoré le problème israélo-arabe, et critiquaient souvent Israël, mais la plupart de leurs adresses portaient sur la menace posée par l'Iran et ses alliés dans la région, avec un accent particulier sur la Syrie, où une attaque au gaz sarin a tué 89 civils plus tôt ce mois-ci. Les états occidentaux ont blâmé le régime d'Assad, allié de l'Iran, pour l'attaque.

L'envoyé des EAU, par exemple, a déclaré que l'implication de l'Iran dans d'autres conflits régionaux posait "une menace existentielle pour le Moyen Orient."

D'autres nations, y compris des gouvernements de gauche d'Amérique du Sud, comme le Venezuela, ainsi que l'Afrique du Sud, ont davantage mis l'accent sur le conflit israélo-palestinien. L'envoyé sud-africain a déclaré que le conseil de sécurité "ne devrait pas s'éloigner de la question centrale" lors des discussions sur la région.

Haley a déclaré à maintes reprises que les Etats-Unis ne toléreraient plus le parti pris anti-israélien à l'ONU, une différence essentielle entre l'administration Trump et son prédécesseur, l'administration Obama, qui a même fini par participer aux résolutions anti-israéliennes.

Haley était derrière des efforts réussis au début de cette année pour que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, retire un rapport d'une filiale de l'ONU qui était fortement partiel contre Israël, comparant l'état juif à l'apartheid en Afrique du Sud.