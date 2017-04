Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a rencontré vendredi matin le secrétaire américain à la défense, James Mattis, à Jérusalem pour discuter des efforts conjoints entre les Etats-Unis et Israël pour stabiliser la région et s'attaquer aux menaces stratégiques, y compris le régime iranien et l'Etat Islamique.

Lors d'une conférence de presse conjointe au début de la réunion, Netanyahou a salué le changement de la politique de Trump à l'égard de l'Iran et de son état ami, la Syrie, en l'appelant un "changement bienvenu".

"Nous sentons un grand changement dans la direction de la politique américaine," a déclaré le premier ministre. "Nous savons cela des mots très clairs et directs, monsieur le secrétaire, que vous avez dit au sujet de l'Iran, qui suivent des mots très forts et directs de la part du président Trump et des actes très directs contre l'utilisation d'armes chimiques par le proxy de l'Iran, la Syrie. Cela a été apprécié à travers le monde et dans notre région. Je pense que c'est un changement bienvenu, un changement stratégique du leadership américain et de la politique américaine."

"Nous avons des valeurs communes et aussi des dangers communs. Les dangers communs sont basés sur les menaces jumelles de l'islam militant : les extrémistes chiites dirigés par l'Iran et les extrémistes sunnites dirigés par Daesh (Etat Islamique). Nous sommes déterminés à déjouer ces dangers alors que nous nous sommes engagés à saisir les opportunités communes et les grandes opportunités qui je pense sont face à nous, monsieur le secrétaire, grâce à la compréhension par nombre de nos voisins arabes quant à la nature commune de la menace, mais aussi aux opportunités du futur."

Le secrétaire à la défense Mattis a averti que les alliés régionaux devaient s'unir pour faire face à ISIS et au régime iranien.

"Les deux dangers auxquels sont confrontés Israël et toutes les autres nations de la région qui essaient de maintenir une région stable, pacifique et prospère sont ceux que je vais discuter ici avec le premier ministre, en particulier la semaine précédent le Jour du Souvenir de l'Holocauste," a dit Mattis.

"Je pense qu'il est important que nous nous rappelions que si de bonnes personnes ne s'unissent pas, de mauvaises personnes peuvent faire beaucoup de dégâts dans ce monde. Et nous sommes déterminés à l'arrêter et à faire tout ce qu'il faut pour transmettre la paix et la liberté à la prochaine génération."