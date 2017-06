Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

L'Arabie Saoudite et les autres états arabes sunnites qui ont coupé leurs relations diplomatiques avec le Qatar ont présenté jeudi une liste de demandes visant à mettre fin à la crise diplomatique.

Cinq états sunnites, dont l'Arabie Saoudite et l'Egypte, ont coupé tous les contacts diplomatiques avec le Qatar plus tôt ce mois-ci, accusant l'état du Golfe de soutenir les organisations terroristes. Les nations ont également été contrariées par les relations entre le Qatar et leur rival régional chiite iranien.

La liste des revendications en 13 points pour la reprise des relations entre le Qatar et le reste du monde sunnite comprend la fermeture de la chaine d'information qatarie Al Jazeera, la fermeture de la base militaire turque sur le sol du Qatar, et la coupure de tous les liens du pays avec les organisations terroristes, y compris les Frères Musulmans, ISIS, Al-Qaïda et le Hezbollah.

Ils ont également exigé que le Qatar mette fin à toutes les relations diplomatiques avec l'Iran, y compris l'expulsion de tous les membres des Gardiens de la Révolution et la fin des échanges commerciaux avec l'Iran qui ne comprennent pas les sanctions américaines contre la dictature islamique.

Le Qatar a été informé qu'il devait remettre tous les individus recherchés par les cinq nations pour terrorisme et qu'il devait mettre fin à tous les financements destinés aux groupes terroristes désignés comme tels par les Etats-Unis, une catégorie qui comprend le Hamas.

La liste des demandes dit que le Qatar a 10 jours pour la respecter. Si le Qatar est d'accord, il serait vérifié une fois par mois pendant un an pour assurer la conformité. Durant la deuxième année, le Qatar sera vérifié chaque trimestre. Enfin, le Qatar sera mis sous enquête annuellement pour les 10 prochaines années.