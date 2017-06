Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

Des sources palestiniennes ont qualifié vendredi la rencontre entre le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et Jared Kushner, conseiller principal du président Donald Trump, de "décevante", rapporte le quotidien israélien Ynet. Kushner est arrivé en Israël mercredi dans le cadre de la nouvelle tentative de l'administration américaine pour relancer les négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. La délégation des États-Unis s'est ensuite rendue à Ramallah pour rencontrer les responsables de l'Autorité palestinienne. Les sources ont décrit la réunion, entre Jared Kushner, l'envoyé spécial Jason Greenblatt et Abbas, comme "tendue et infructueuse". Selon ces mêmes sources, la délégation américaine est arrivée à la réunion et a présenté les demandes israéliennes, mais n'a pas jugé nécessaire d’adresser la reprise des négociations bilatérales ou sur la possibilité d'un sommet conjoint entre Abbas, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le Président Trump.