Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

L'Autorité palestinienne (AP) empêche depuis plusieurs semaines les Gazaouis d’obtenir des permis de sortie de territoire pour recevoir des traitements médicaux à l’étranger, notamment en Israël, rapporte lundi le journal israélien Haaretz.

D’après un rapport de l’organisation Physicians for Human Rights (PHR), une ONG chargée de surveiller l’assistance médicale en Cisjordanie et à Gaza, plus de 90% des patients de l’enclave côtière n’ont pas encore reçu d’autorisation de la part de l’AP.

L’ONG a également noté qu'au cours du mois dernier, sur environ 120 demandes soumises par jour de quitter le territoire pour recevoir une aide médicale, une moyenne de seulement 10 ont été approuvées par les autorités, qui de leur côté, nient tout changement de politique.