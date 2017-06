Diplomatie : Israël & le Moyen-Orient

L'élection du président américain Donald Trump a largement entaché la réputation des Etats-Unis et la confiance accordée à la première puissance mondiale, selon une enquête menée par le centre de recherche Pew Research Center (PRC) publiée lundi.

En effet, seuls deux pays, Israël et la Russie, préfèrent cette nouvelle administration à celle de Barack Obama, révèle l'étude qui évalue chaque année la popularité des dirigeants américains.

Les résultats mettent également en lumière une impopularité croissante de Donald Trump et une perte de confiance en la politique américaine sur la scène internationale, dans 37 des pays sondés.

Entre la fin de l’administration Obama et le début de l’ère Trump, le taux de confiance moyen accordé au président américain est passé de 64%, à 22%. Et inversement, si le taux de "non confiance" atteignait 23% à la fin du mandat d’Obama, il passe aujourd’hui à 74% sous Trump.