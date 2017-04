L'Économie & Finance Israélienne

L’agence américaine de presse spécialisée dans la finance, Bloomberg, a classé Israël à la troisième place sur la liste des économies les plus stables et les plus prometteuses du monde en 2016.

Selon Bloomberg, cette troisième place pour l’État juif est due en grande partie à son inflation quasi inexistante et à un taux de chômage très bas (4,8%) depuis plusieurs années.

Hong Kong et la Corée du Sud occupent les deux premières places du classement. Le Danemark, Taïwan, l’Islande, le Japon, la Suisse, Singapour et la Thaïlande complète le Top 10.