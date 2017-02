Politique Israël

Un article paru sur le site de la revue américaine "Vanity Fair" affirme que Donald Trump fait des erreurs en particulier le jour du Shabbat, quand sa fille Ivanka et son mari, qui tous les deux observent le Shabbat, ne peuvent pas le superviser.

Selon l'article, le gendre et principal conseiller de Trump, Jared Kushner, a du mal avec cette situation.

La journaliste Emily Jane Fox dit que Trump a appelé le Service des Parcs le matin après son inauguration pour se renseigner sur la taille des foules qui sont venues assister à son inauguration. Il a par la suite prononcé un discours à la CIA dans l'après-midi, au cours de laquelle il a également critiqué le traitement que lui ont infligé les medias. Il a alors envoyé son secrétaire à la presse, Sean Spicer, dans la salle de briefing pour prétendre faussement que c'était le plus grand public pour une inauguration dans l'histoire des Etats-Unis. Kushner était manifestement absent, en raison de son observance du Shabbat.

Trump a également fait référence le même jour au Jour Commémoratif de l'Holocauste sans préciser les victimes juives, mais mentionnant plutôt les "victimes innocentes", enrageant de nombreux juifs. La Maison Blanche a plus tard affirmé que c'était délibéré car il y avait beaucoup de différentes victimes ethniques, mais les retombées restaient importantes.

Jared et Ivanka étaient également dans l'ignorance des protestations croissantes sur l'interdiction du président Trump contre les réfugiés et autres voyageurs de pays musulmans parce que Trump a signé l'ordre exécutif juste avant le coucher du soleil vendredi.

Le timing de l'ordonnance de Trump vendredi, quelques instants avant le coucher du soleil, signifiait que Kushner ne serait pas dans l'aile ouest de la Maison Blanche pour absorber les retombées le samedi. En effet, Kushner observait le Shabbat alors que des milliers de personnes protestaient dans les aéroports à travers le pays, que des enfants attendaient leurs parents détenus, que des avocats se précipitaient dans les salles de la cour fédérale, que les chauffeurs de taxi faisaient la grève et qu'un leader démocrate a explosé en sanglots à la télévision.

Fox a décrit Jared et Ivanka comme "le Premier Couple de facto", mais se demandait également s'ils gagneraient une influence plus importante sur le président, ou si d'autres républicains comme Steve Banon et Reince Priebus gagneraient plus d'influence.