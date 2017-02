Politique Israël

Le ministre de l'intérieur Aryeh Déri estime qu'il n'y aura pas d'acte d'accusation contre le premier ministre Benyamin Netanyahou dans les enquêtes contre lui.

Déri a fait cette prédiction sur l'avenir du premier ministre lors d'une entrevue avec le journaliste Yaakov Eilon pour le site d'information Walla.

Déri a critiqué ceux qui ont pressé le procureur général Avichai Mandelblit de poursuivre Netanyahou dans les affaires 1000 et 2000. "Les faits sont plus ou moins convenus, il ne reste plus qu'à donner une interprétation légale. Pourquoi y-a-t-il tant de pression sur le procureur général ? Je dis que cette coalition, contrairement à la coalition précédente, soutiendra le premier ministre aussi longtemps que la loi nous le permettra. Je crois qu'aucun acte d'accusation ne viendra de ces affaires."

L'affaire 1000 est une enquête policière sur des cadeaux reçus par le premier ministre et sa famille, y compris des cigares et du champagne. L'affaire 2000 est une enquête sur une discussion entre Netanyahou et l'éditeur du Yediot Ahronoth, Noni Mozes, lors de laquelle ils discutent du soutien de Netanyahou à une législation pour nuire au principal conçurent du Yediot Ahronoth, Israël Hayom, en échange d'une couverture plus favorable.

Netanyahou a nié tout acte répréhensible et a averti ses adversaires de ne pas célébrer sa chute.

"Il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien," a dit le premier ministre sur ces enquêtes.