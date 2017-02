Politique Israël

La présidente du Front National et candidate à la présidentielle Marine Le Pen est la seule politicienne à avoir parlé de la guerre et de l'islam intégriste, et la seule à avoir comparé l'afflux de musulmans en France à l'occupation nazie.

Le Pen a également appelé la France à quitter l'UE, à ne pas accepter de réfugiés, et à lutter contre le terrorisme avec de nouvelles tactiques et une main lourde.

Certains la définissent comme populiste, mais Le Pen est fière du fait que Nicolas Sarkozy ou l'allemande Angela Merkel aient commencé à parler comme elle.

"Nous sommes la source d'inspiration dans la politique française, et la raison est simple : ils nous ont combattu autant qu'ils le pouvaient, mais nous avions raison à chaque fois," a déclaré Le Pen dans une interview avec la deuxième chaine de télévision israélienne. "A cause de la pression électorale, ils n'ont pas d'autre choix que d'être d'accord. Au moins dans leurs discours, ils ont commencé à sonner comme nous."

"Il n'y a qu'un seul problème : ils n'ont pas de courage, même si techniquement ils pourraient le faire."

"Je crois que le patriotisme n'est jamais du racisme : aimer votre pays et vouloir préserver sa culture et son identité, vouloir protéger les intérêts américains en Amérique, les intérêts français en France et les intérêts israéliens en Israël est parfaitement légitime. J'appelle tout le monde à agir comme des propriétaires et non des locataires ou des infiltrés qui n'ont aucun droit. La partie la plus importante dans le fait d'avoir un pays est d'avoir vos propres politiques, afin qu'elles puissent rester libre et vous donner la sécurité."

Le Pen a récemment été surnommée la "Trump française" et il y a des similitudes importantes entre les deux. Par exemple, Le Pen a soutenu la récente interdiction de Trump aux citoyens de sept pays d'entrer aux Etats-Unis.

"Je suis totalement en désaccord avec l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une attaque contre les musulmans, c'est un mensonge – parce qu'il y a des dizaines de pays musulmans dans le monde qui ne figurent pas sur cette liste. Il y a quinze pays qui n'autorisent pas l'entrée de citoyens israéliens, et personne ne s'en occupe."

La communauté juive française reste peu impressionnée cependant, puisque Le Pen, il y a quatre mois, à poussé à interdire tous les vêtements religieux dans les lieux publics.

"Je crois que tous les citoyens français devraient recevoir un traitement légal, je soutiens l'interdiction de porter une kipa dans les espaces publics. Honnêtement, je pense que la situation est assez dangereuse pour que les Juifs qui portent la kipa en public soient une minorité. Mais la plupart du temps, je pense que la lutte contre l'islam radical doit être une bataille commune, et nous devons être en mesure de dire que nous sacrifions quelque chose."

"Peut-être qu'ils vont simplement porter des chapeaux, mais au moins ce sera une étape dans l'éradication de l'islam extrémiste en France," a-t-elle conclu.