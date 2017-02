Politique Israël

Les critiques de la loi de Régulation qui a été adoptée lundi par la Knesset ont été profondes et nombreuses. Elles viennent des politiciens israéliens de l’ensemble du paysage politique -de l’extrême-gauche à la droite, – de responsables palestiniens ainsi que de partisans d’Israël, de gouvernements européens et du monde musulman, ainsi que du propre procureur général d’Israël, et même de certains députés qui l’ont pourtant votée.

Tous semblent penser que la loi, qui autorise Israël à légaliser de manière rétroactive des logements construits illégalement sur des terrains palestiniens privés, est un tournant du conflit israélo-palestinien.

Mais avec tant de voix rivalisant pour expliquer précisément pourquoi elle est si mauvaise, il peut être facile de rater, ou de mal comprendre, l’impulsion politique israélienne qui l’a forgée à l’origine, et ainsi de dénaturer ce qu’elle signifie sur la présence d’Israël en Judée Samarie.