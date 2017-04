Politique Israël

Pour Pessah, la Pâque juive, Marine Le Pen a décidé d'ouvrir une polémique sur la rafle du Vél d'Hiv, dont elle a estimé que la France n'était pas responsable. Ce thème lui permet de s'adresser à l'électorat conservateur sur un segment qui lui convient, la grandeur de la France contre la repentance, alors que cet électorat s'avère rétif à son programme économique et européen. Le débat des onze candidats avait vu la présidente du FN perdre son rôle de candidate anti-système; les sondages placent désormais quatre d'entre eux dans la marge d'erreur donnant un ticket pour le second tour; Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé et Manuel Valls n'étant pas là, le débat porte sur l'économique et le social et non sur les burkinis: Marine Le Pen avait donc besoin d'une polémique a minima. Il lui fallait se resituer comme candidate seule contre tous, et ses soutiens dépensent leur énergie sur les réseaux sociaux à essayer de faire prendre la polémique. ... Lire la suite