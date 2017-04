Politique Israël

ric Trump, fils du président américain Donald Trump, a déclaré qu’il était « sûr » que sa sœur, Ivanka Trump, a influencé son père pour lancer l’attaque de missiles en Syrie en réponse à l’utilisation des armes chimiques par le gouvernement syrien. Recevez gratuitement notre édition quotidienne par mail pour ne rien manquer du meilleur de l'info Inscription gratuite! S’entretenant avec le quotidien britannique The Telegraph dans une interview publiée mardi, Eric Trump a déclaré que sa sœur avait utilisé son « influence » sur son père pour pousser à l’attaque des missiles. « Ivanka est une mère de trois enfants et elle est influente. Je suis sûr qu’elle a dit : « Écoutez, ceci est horrible », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle était « déchirée et indignée » par l’attaque d’armes chimiques. Après une attaque d’armes chimiques la semaine dernière dans la ville syrienne de Khan Sheikhoun, dans laquelle au moins 86 personnes ont été tuées, dont 27 enfants, la marine américaine a lancé 59 missiles de croisement Tomahawk sur l’aérodrome du régime syrien à Shayrat, d’où l’administration Trump a déclaré que l’attaque mortelle avait été lancée.