Politique Israël

La Première ministre britannique Theresa May a adressé lundi ses vœux à la communauté juive britannique à l’occasion des fêtes de Pessah, la Pâque juive.

« Alors que les familles juives se réunissent pour revivre l’histoire de l’esclavage et de la sortie du peuple hébreu dans l’Egypte ancienne, cette fête donne l’occasion à toutes les communautés de se joindre à vous pour célébrer la liberté, une liberté qui nous est chère », a écrit la dirigeante britannique dans un communiqué.

« L’histoire du peuple juif et les horreurs de l’Holocauste mettent en évidence ce qui se passe lorsque la liberté est perdue et lorsque l’antisémitisme est toléré. Voilà pourquoi nous mettons en place un monument national de l’Holocauste, ainsi qu’un centre d’éducation qui l’accompagne, à proximité du Parlement, au cœur de notre démocratie. En souvenir de l’Holocauste, nous allons également réaffirmer notre engagement national à la lutte contre la haine et les préjugés sous toutes ses formes dans le monde d’aujourd’hui », a-t-elle poursuivi.