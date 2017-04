Politique Israël

Quelque 55,3 millions de turcs sont attendus aux urnes dimanche pour un référendum historique sur une réforme constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, un projet de réforme visant à présidentialiser le régime.

Pouvoirs élargis

Ce texte prévoit le transfert de l'essentiel du pouvoir exécutif au président Recep Tayyip Erdogan, qui nommera lui-même les ministres. Il désignera également un ou plusieurs vice-présidents.

Le poste de Premier ministre, actuellement occupé par Binali Yildirim, disparaîtra.

La réforme constitutionnelle autorise en outre le président à intervenir directement dans le domaine judiciaire.

Le chef de l'Etat choisira ainsi directement ou indirectement six membres du Haut conseil des juges et procureurs (HSYK), chargé de nommer et destituer le personnel du système judiciaire. Le Parlement en choisira sept.

Les tribunaux militaires, qui ont par le passé condamné à mort de nombreux officiers et même l'ancien Premier ministre Adnan Menderes après le coup d'Etat de 1960, seront bannis, sauf exception.

L'état d'urgence

Selon la réforme constitutionnelle, l'état d'urgence sera instauré en cas de "soulèvement contre la patrie" ou d'"actions violentes qui mettent la nation (...) en danger de se diviser".

Le président décidera d'imposer ou non l'état d'urgence avant de soumettre la question au Parlement. Celui-ci pourra alors décider de le raccourcir, le prolonger ou d'y mettre fin...