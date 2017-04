Politique Israël

Favoris des sondages mais en position encore précaire, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se répondaient lundi à quelques heures d'intervalle en meetings à Paris, lançant une dernière semaine décisive avant le premier tour de la présidentielle.

Alors que les enquêtes d'opinion montrent un resserrement des positions en tête et soulignent la part importante d'indécision de l'électorat, la gestion du sprint final sera cruciale. Gare au faux pas avant vendredi minuit, fin officielle de la campagne !

En stagnation, voire en léger recul et talonnés par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen cherchent à recréer une dynamique porteuse.

Le candidat d'En Marche! a tenu lundi après-midi son plus grand meeting de campagne à Bercy. "Dimanche, nous allons gagner, et ce sera le début d'une nouvelle France", a lancé le leader d'En Marche! devant près de 20.000 personnes.