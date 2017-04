Politique Israël

Ils sont Français, de confession juive, et de plus en plus nombreux à clâmer haut et fort leur soutien à la candidate frontiste Marine Le Pen.

i24NEWS est partie à leur rencontre et a tenté de décrypter les motivations de leur adhésion, en grande partie liée à l'entreprise de dédiabolisation opérée par Marine Le Pen depuis qu'elle a repris les rênes du parti et à une stratégie sur mesure pour "séduire" cette communauté.

Au cours d'un micro-trottoir réalisé dans la ville de Sarcelles, surnommée la "petite Jérusalem", les habitants de confession juive ne se disent pas choqués par cet élan en faveur de la candidate d'extrême droite.

"D'après ce qu'on voit Marine Le Pen est plus clémente et plus gentille que son père", assure une dame âgée, avant d'indiquer que "non elle ne me fait pas peur".