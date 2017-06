Politique Israël

Des travaux préliminaires ont commencé sur le site de la nouvelle communauté de "Amichai", le nom de la nouvelle implantation dans laquelle le gouvernement a promis de réinstaller les évacués de la communauté d'Amona.

La nouvelle communauté est située dans la région de Geoulat Zion, dans la vallée de Shilo, un site choisi par les résidents eux-mêmes dans le cadre de l'accord avec le gouvernement et se trouve sur les terres de l'état. Une centaine de logements sont actuellement planifiés à Amichai.

Au cours des mois écoulés depuis leur évacuation forcée d'Amona, les résidents ont subi des conditions difficiles, y compris vivre dans une école dans le quartier d'Ofra.

A Ofra, les résidents évacués en février et les activistes ont tenté de faire pression sur le gouvernement pour établir la nouvelle communauté comme promis, et même demandé une injonction pour commencer à travailler sur une colline voisine, que les responsables juridiques du gouvernement et de Tsahal ont rejeté.

A ce stade, il n'est pas encore clair combien de temps dureront les travaux de fondation ni quand les résidents pourront vivre dans la nouvelle communauté.

"Nous nous félicitons du début des travaux et nous prions pour qu'ils continuent sans interruption," a déclaré Avichai Buaron, un représentant des évacués d'Amona. "Tout le public s'attend à ce que le premier ministre empêche tout élément, qu'ils soient des activistes de gauche, des officiers légaux ou Tsahal, d'arrêter les travaux. Ce succès (l'établissement d'une nouvelle communauté en Judée Samarie) ne peut pas devenir un échec et une farce. Le public est déjà déçu. La responsabilité repose sur le gouvernement et son chef."

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a publié mardi un communiqué : "les travaux ont commencé, comme je l'ai promis, sur une nouvelle communauté pour les évacués d'Amona. Après des décennies, j'ai le privilège d'être le premier ministre à créer une nouvelle communauté en Judée Samarie. Il n'y a jamais eu un meilleur gouvernement pour le mouvement des implantations que notre gouvernement."